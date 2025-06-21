Şevki Kılıç, YKS’ye 8. kez girdi

ŞEVKİ KILIÇ’IN EĞİTİME OLAN TUTKUSU

EDİRNE’de yaşayan 81 yaşındaki Şevki Kılıç, bu yıl 8’inci kez Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girdi. Emekli hurdacı olan Kılıç, daha önce Trakya Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesinin Tarih bölümlerinden mezun oldu. Daha önce kazandığı 4 üniversiteyi çeşitli nedenlerle bırakan Kılıç, Türkiye’nin en yaşlısı olarak bu yıl Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi’nde sınava girdi.

GENÇLERE DESTEK VE TAVSİYELER

Bastonuyla sınav yerine gelen Kılıç, gençlerle sohbet ederek onlara tavsiyelerde bulundu. “Sınavda herhangi bir tercih yapmayacağım halde gençlere örnek olmak için tavşan atlet olarak giriyorum. Gençlere de sınavda başarılar diliyorum. Öncelikle Sosyal Bilimler sorularından başlasınlar, daha sonra fen, ardından matematik. En son da zaman kalırsa felsefe ve mantık sorularını cevaplandırsınlar. Mümkün olursa teknik bilimleri tercih etsinler. Çünkü sanat, meslek çok önemli. Çağımızda iş bulmalarına kolaylık sağlar” diyen Kılıç, gençlerin başarılı olmaları için cesaret verdi.

GELECEK PLANI VE HOBİLERİ

Başka uğraşları olduğundan tercih yapmayacağını ifade eden Kılıç, Osmanlıca çeviri çalışmaları yaptığını ve arşivleri araştırdığını belirtti. Kılıç, sağlığı elverdiği sürece sınavlara girmeye devam edeceğini kaydetti.