Şevval Fidan, Elektrikli Bisiklet Kazasında Hayatını Kaybetti

ŞEVVAL FİDAN’IN KAZA SONUCU AĞIR YARALANMASI

Tatil amacıyla Balıkesir’in Ayvalık ilçesindeki teyzesinin evine giden Bursa Barosu avukatlarından Şevval Fidan, 4 Ekim’de elektrikli bisikletle gezdiği sırada bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi. İlk müdahalenin ardından Fidan, hastaneye kaldırıldı.

YOĞUN BAKIMDA HAYATINI KAYBETTİ

Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Şevval Fidan, 28 gün süren yaşam mücadelesinin ardından 1 Kasım’da hayatını kaybetti. Fidan’ın durumu, ailesi ve sevdikleri için zorlayıcı bir süreç oldu.

BURSA BAROSU TAZİYE MESAJI YAYINLADI

Şevval Fidan’ın vefatının ardından Bursa Barosu, resmi bir taziye mesajı yayımladı. Mesajda, “Baromuz üyelerinden Şevval Fidan vefat etmiştir. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına sabır, meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz” ifadeleri kullanıldı. Bu kayıp, avukatlık camiasında derin bir üzüntü yarattı.