Şevval İlayda Tarhan’dan Tarihi Başarı

ŞEVVAL İLAYDA TARHAN’DAN TARİHİ BAŞARI

Milli atıcı Şevval İlayda Tarhan, Hırvatistan’da gerçekleştirilen Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası’nda büyük bir başarıya imza attı. Ay-yıldızlı sporcu; 10m havalı tabancada bireysel, karışık takım ve kadın takım trioda altın madalya kazandı. Ayrıca, havalı tabanca solo ile kadın takım kategorilerinde bronz madalya elde etti. Katıldığı 5 müsabakada 3 altın ve 2 bronz madalya kazanarak, tek bir Avrupa şampiyonasında bunu başaran ilk Türk kadın sporcu unvanını elde etti.

TÜRKİYE’NİN ZİRVEDEKİ İSMİ

Olimpiyat ikincisi milli atıcı Şevval İlayda Tarhan, bu başarısıyla zirvede yer alan partneri Yusuf Dikeç ile de aynı başarıyı paylaşmış oldu. Yusuf Dikeç, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda gümüş madalya kazanmış ve 2013 yılında düzenlenen Avrupa şampiyonasında 5 madalya (3 altın-2 gümüş) ile tarihe adını yazdırmıştı. Türkiye, Hırvatistan’da düzenlenen Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası’nı 4’ü altın, toplam 8 madalyayla tamamladı.

TÜRKİYE’DEN BAŞARILI SONUÇ

Türkiye Atıcılık Federasyonunun yaptığı açıklamaya göre, Osijek kentindeki organizasyon başarıyla sona erdi. Türkiye, şampiyonada 4 altın, 2 gümüş ve 2 bronz ile toplamda 8 madalya kazanarak genel klasmanda zirvede yer aldı. Madalya sıralamasında Norveç 4 altın ve 1 bronz ile ikinci, Çekya ise 2 altın ve 4 gümüşle üçüncü sırada bulunuyor. Türkiye Atıcılık Milli Takımı, en çok madalya kazandığı Avrupa Şampiyonası’nı geçirerek önemli bir başarı elde etti.

MADALYA KAZANAN SPORCULAR

Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası’nda bireysel ve takımlarda madalya kazanan milli sporcular ve kazandıkları kategoriler aşağıdaki gibidir:

– Altın madalya

– Gümüş madalya

– Bronz madalya