Şevval İlayda Tarhan’ın Başarıları ve Kariyeri

ŞEVVAL İLAYDA TARHAN’IN BAŞARILARI

Hırvatistan’da gerçekleştirilen Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası’nda altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu unvanını elde eden Şevval İlayda Tarhan, büyük bir başarıya imza atıyor. Olimpiyatlarda sergilediği performansla birlikte Yusuf Dikeç ile madalya kazanan Tarhan, spor camiasında wide bir yankı yaratıyor. Genç sporcu, kısa sürede ilgi alanı haline gelerek başarılarıyla dikkat çekiyor. Peki, Şevval İlayda Tarhan kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? İşte detaylar…

ŞEVVAL İLAYDA TARHAN’IN KİMLİĞİ

Şevval İlayda Tarhan, 4 Şubat 2000’de Ankara’da doğmuş bir Türk milli atıcısıdır. Genç yaşına rağmen hem ulusal hem de uluslararası alanda önemli başarıların altına imzasını atan Tarhan, eğitimine Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde devam ediyor. Atıcılık kariyerine 2015 yılında annesinin teşviki ile adım atan Tarhan, 10 metre havalı tabanca alanında yarışıyor ve kariyerine Ankara Osmanlı Atıcılık Kulübü üyesi olarak devam ediyor.

ŞEVVAL İLAYDA TARHAN’IN SPOR KARIYERİ

Şevval İlayda Tarhan, 2018 yılında ISSF Dünya Atıcılık Şampiyonası’nda gençler kategorisinde altın madalya kazanarak dikkatleri üzerine çekmiştir. 2019 yılında Avrupa 10 m Etkinlikler Şampiyonası’nda gençler kategorisinde Avrupa rekoru kırarak şampiyon olmuştur. Bu uluslararası başarılar, Tarhan’ın spor dünyasında tanınmasını sağladı. Öne çıkan başarılarından biri ise 2024 Paris Olimpiyatları’nda, Yusuf Dikeç ile birlikte 10 metre havalı tabanca karma takım kategorisinde kazandığı gümüş madalya. Bu madalya, Türkiye’nin bu branştaki ilk olimpiyat madalyası olması açısından büyük bir öneme sahiptir.

SPORCU HAKKINDAKİ İLGİ

Son olarak, 2025 yılında Hırvatistan’da gerçekleştirilen Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası’nda elde ettiği altın madalya, Şevval İlayda Tarhan’ın spor dünyasında yarattığı etkiyi daha da artırmıştır. Genç yaşına rağmen elde ettiği bu başarılarla sıkça konuşulan bir isim haline gelen Tarhan, spor otoriteleri ve hayranları tarafından büyük bir ilgiyle takip edilmektedir.