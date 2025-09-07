Şevval İnce, Asya Şampiyonu Oldu

ŞEVVAL İNCE ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Düzceli milli halterci Şevval İnce, Özbekistan’da gerçekleştirilen 17 Yaş Altı Asya Halter Şampiyonası’nda koparma ve silkmede kazandığı altın madalyalarla Asya şampiyonu oldu. 5-10 Eylül tarihleri arasında düzenlenen etkinlikte 48 kiloda mücadele eden milli sporcu, dikkat çeken bir başarıya imza attı.

KUPADA İKİ ALTIN MADALYA

Şevval İnce, koparmada 56 kilogram, silkmede ise 78 kilogram kaldırarak toplamda 134 kiloluk bir derece elde etti. Bu başarıyla her iki kategoride de rakiplerini geride bırakan İnce, kürsünün zirvesinde yer aldı ve Düzce’ye ile Türkiye’ye büyük bir gurur yaşattı.