Şevval İnce, Asya Şampiyonu Oldu

ŞEVVAL İNCE ASYA ŞAMPİYONU OLDU

Düzceli milli halterci Şevval İnce, Özbekistan’da gerçekleştirilen 17 Yaş Altı Asya Halter Şampiyonası’nda büyük bir başarıya imza atarak altın madalya kazandı. 5-10 Eylül tarihleri arasında düzenlenen bu önemli organizasyonda 48 kilo kategorisinde mücadele eden milli sporcu, rakiplerini geride bırakarak Asya şampiyonu olmayı başardı.

KOPARMA VE SİLKMEDE BAŞARI

Şevval İnce, koparma kategorisinde 56 kilogram ve silkme kategorisinde ise 78 kilogram başarı ile kaldırarak toplamda 134 kiloluk bir dereceye ulaştı. Bu sonuçlarla her iki kategoride de birinciliği elde eden İnce, Düzce’yi ve Türkiye’yi gururlandırdı.

Başsavcılık, Dansların İnceleneceğini Açıkladı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Küçükçiftlik Park'taki Manifest konserinde yapılan dans figürleri ve kostümlerle ilgili olarak "Hayasızca hareket" ve "Teşhircilik" suçlamalarıyla soruşturma başlattı.
Eskişehir’de Kıyafet Alışverişi Yoğunluğu

Eskişehir'de yeni eğitim yılı öncesi veliler, çocuklarının okul giysilerini temin etmek için son dakikada alışverişe çıkarken, mağazalarda yoğunluk gözlemleniyor. Esnaflar talebe yetişmeye çalışıyor.

