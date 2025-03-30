Haberler

Şevval Orucu Ne Zaman Tutulmalı?

ŞEVVAL ORUCUNUN ÖNEMİ VE HÜKMÜ

Şevval ayında tutulan oruçlar, dini açıdan büyük bir öneme sahiptir. Bu sebep ile Şevval orucunu öğrenmek isteyenler detaylı bir araştırma yapıyor. Şevval orucu ne zaman tutulur sorusunun yanı sıra, bu orucun Ramazan’da eksik kalan oruçların yerini alıp almayacağı da merak edilen konulardan biri.

ŞEVVAL ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Ramazan sonrasında Şevval ayında altı gün oruç tutmak, müstehap olan bir ibadet niteliğindedir. Peygamber Efendimiz (s.a.s.), “Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur.” sözleriyle bu konuyu açıklamıştır. Bu altı gün, bayramın ikinci gününden itibaren ya ardışık şekilde ya da ara verilerek tutulabilmektedir.

KAZA ORUCU VE NİYET HUSUSU

Şevval ayında nâfile olarak tutulan oruç, Ramazan’da tutulmayan oruçların yerini alamaz. Ramazan’da tutulamayan oruçlar için ayrıca kaza edilmesi farzdır. Bir oruçta hem kaza hem de nâfile niyet edilirken bu uygun olmamakta, sadece birine niyet edilmesi gerekmektedir. Şevval ayındaki oruç tutulurken, eğer Ramazan’da kaçırılan oruçların kazasına niyet edilirse, bu durumda kaza orucu olarak değerlendirildiği bilinmektedir.

ÖNEMLİ

Haberler

Kahramanmaraş’ta Deprem Şehitliğinde Buruk Bayramlaşma

Kahramanmaraş'taki depremde yaşamını yitirenlerin defnedildiği mezarlıkta bu bayram, ziyaretçiler hüzün dolu anlar yaşıyor. Ziyaretler, derin bir saygı ile gerçekleştiriliyor.
Haberler

Tarım Bakanı Yumaklı Kastamonu’da Bayramlaştı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu'da bayram namazı kıldı, vatandaşlarla bayramlaşarak il protokolüyle Orman Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.