Şevval Orucu Ne Zaman Tutulmalı?

ŞEVVAL ORUCUNUN ÖNEMİ VE HÜKMÜ

Şevval ayında tutulan oruçlar, dini açıdan büyük bir öneme sahiptir. Bu sebep ile Şevval orucunu öğrenmek isteyenler detaylı bir araştırma yapıyor. Şevval orucu ne zaman tutulur sorusunun yanı sıra, bu orucun Ramazan’da eksik kalan oruçların yerini alıp almayacağı da merak edilen konulardan biri.

ŞEVVAL ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Ramazan sonrasında Şevval ayında altı gün oruç tutmak, müstehap olan bir ibadet niteliğindedir. Peygamber Efendimiz (s.a.s.), “Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur.” sözleriyle bu konuyu açıklamıştır. Bu altı gün, bayramın ikinci gününden itibaren ya ardışık şekilde ya da ara verilerek tutulabilmektedir.

KAZA ORUCU VE NİYET HUSUSU

Şevval ayında nâfile olarak tutulan oruç, Ramazan’da tutulmayan oruçların yerini alamaz. Ramazan’da tutulamayan oruçlar için ayrıca kaza edilmesi farzdır. Bir oruçta hem kaza hem de nâfile niyet edilirken bu uygun olmamakta, sadece birine niyet edilmesi gerekmektedir. Şevval ayındaki oruç tutulurken, eğer Ramazan’da kaçırılan oruçların kazasına niyet edilirse, bu durumda kaza orucu olarak değerlendirildiği bilinmektedir.