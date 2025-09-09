Şevval Şahin Eğlence İçin Araca Binmiştir

ŞEVVAL ŞAHİN’İN EĞLENCELİ GECESI

Cesur giyimleri ve özel yaşamıyla magazin dünyasında dikkat çeken Şevval Şahin, önceki akşam Bebek’te arkadaşları Buse İskenderoğlu ve Selen Çatinkaya ile birlikte bir otelde eğlendi. Gecenin sonunda otelden ayrılan Şahin, sevgilisi iş insanı Burak Ateş’in sağladığı özel koruma ve şoförlü araçla yola çıktı. Ancak aracın camında görülen “resmi hizmete mahsustur” ifadesi gözleri üzerine çekti. Bu görüntüler, kısa bir süre içinde sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.

İLGİLİ AÇIKLAMA

Ticaret Bakanlığı, gündeme gelen aracın kendilerine ait olmadığını ve bu aracın tanıtım kartının yasal olmayan bir şekilde kullanıldığını duyurdu. Bakanlık yetkilileri, “Bahse konu araç, Bakanlığımıza tahsis edilmiş değildir. Aracın, Akdeniz İhracatçı Birlikleri bünyesinde faaliyet gösteren Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Altın Ateş Kimya AŞ temsilcisi Ali Uğur Ateş’in oğlu Burak Ateş’in kullanımında olduğu görülmektedir” açıklamasını yaptı. Ayrıca, izinsiz kullanımın sürdüğünün anlaşıldığını ve gerekli yasal işlemlerin başlatılması için konunun İstanbul ve Mersin Valilikleri’ne iletildiğini ifade etti.