Seyahat Sağlığı Hizmeti Sunulmaktadır

TÜRKİYE’DE SEYAHAT SAĞLIĞI HİZMETLERİ ÜCRETSİZ SUNULUYOR

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, yurt dışına çıkan Türk vatandaşlarına yönelik olarak 56 Seyahat Sağlığı Merkezi aracılığıyla gidecekleri ülkelerin sağlık riskleri hakkında bireysel danışmanlık hizmeti sunuyor. Bu hizmet, Türk vatandaşlarına tamamen ücretsiz olarak veriliyor. Yabancı uyruklu kişilere ise belirli bir ücret karşılığında sağlanabiliyor.

SALGIN HASTALIKLARA KARŞI KORUMA GÖREVİ

Kuruluş, aynı zamanda dünyada gelişmekte olan salgın hastalıklara karşı Türkiye’yi koruma görevini yürütüyor. Seyahat sağlığı hizmetleri, Dünya Sağlık Teşkilatı’nın Uluslararası Sağlık Tüzüğü çerçevesinde yetkilendirilmiş merkezler aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Türkiye genelindeki merkezlerde sağlanan hizmetler arasında gidilecek ülkenin sağlık riskleri, aşı gereklilikleri, sıtma gibi endemik hastalıklara karşı ilaçla koruma, hijyen önlemleri ve sağlık çantası hazırlığı gibi konularda bireysel danışmanlık yer alıyor.

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürü Dr. Osman Kan, yaptığı açıklamada “2024 yılında dünya çapında 1,4 milyar insan ülkeler arası seyahat etti. Türk vatandaşlarının yurt dışı seyahat sayısı da bir önceki yıla göre yüzde 2,9 artarak 11 milyon 390 bine ulaştı. Afrika’dan Asya-Pasifik’e, Latin Amerika’dan Okyanusya’ya kadar uzanan coğrafyalarda diplomatik, ticari ve insani temaslar yoğunlaşırken vatandaşlarımız sarıhumma, sıtma, tifo gibi bulaşıcı hastalık riski taşıyan bölgelere seyahat ediyor. Bu nedenle seyahat sağlığı hizmetlerinin kapsamı ve önemi giderek artmaktadır. Amacımız, vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenli bir seyahat geçirmesi için gereken desteği sunmaktır” şeklinde belirtti.