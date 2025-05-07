Şeyda Yılmaz’ın Eşyaları Sivas’a Bağışlandı

ŞEHİT POLİS MEMURU ŞEYDA YILMAZ’IN EŞYALARI BAĞIŞLANDI

İstanbul’un Ümraniye ilçesinde meydana gelen çatışmada vurularak şehit olan polis memuru Şeyda Yılmaz’ın özel eşyaları sergilenmek amacıyla Sivas Şehitler Müzesi’ne bağışlandı. Yılmaz, henüz anne olamadan şehadete ermiş bir polis memuru olarak, Sivas’ın ilk ve tek kadın şehidi olma unvanını taşımaktadır.

EŞİ SEMİH YILMAZ, EŞİNİN EŞYALARINI MÜZEYE TESLİM ETTİ

Şeyda Yılmaz’ın eşi, aynı zamanda polis memuru olan Semih Yılmaz, eşine ait eşyaları Sivas Şehitler Müzesi’nde sergilenmek üzere Sivas Şehit Aileleri Derneği Başkanı Fatih Deveci’ye teslim etti. Bağışlanan eşyalar arasında, Yılmaz’ın şehit olduğu gün karakola giderken giydiği sivil kıyafetler, çantasındaki tokalar, şehit olduğu esnada ayağında bulunan botlar ve karakolda bulunan polis tişörtü gibi eşyalar yer aldı. Eşinin, hayatında anne olmayı çok istediği vurgulanarak, bu nedenle eşyalarının şehit Bedirhan bebeğin eşyalarının yanına konulduğu ifade edildi.

ŞEHİT BEDİRHAN BEBEKLE BİRLEŞTİRİLDİ

Şehit Bedirhan bebek, 31 Temmuz 2018 tarihinde PKK tarafından şehit edilmişti. Semih Yılmaz, şehitlerin unutulmaması amacıyla eşinin eşyalarını müzeye bağışladıklarını belirtti. “Buradaki müzeye eşimin de emanetlerini getirdik. Amacımız şehitlerimizin unutulmaması, onların her anlamda hatırlanması” diyen Yılmaz, bu bağış sayesinde eşinin anısını yaşatmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Fatih Deveci de, Sivas Şehit Aileleri Derneği olarak Şeyda Yılmaz’ın emanetlerini teslim aldıklarını belirtti. “Şeyda’mız unutulmasın, şehitlerimiz unutulmasın diye kurulmuş bir müzeydi burası. Şehitlerimizin emanetlerinin sergilendiği Türkiye’nin ilk şehitler müzesi burası” diye konuşan Deveci, Yılmaz’ın eşyalarının Bedirhan bebeğin eşyalarıyla yan yana koyulmasının anlamlı olduğunu vurguladı. Çünkü Bedirhan bir evlatken, Şeyda’nın da anne olma hayali olduğu ifade edildi.