Seydikemer’de 23 düzensiz göçmen yakalandı

GÖÇMEN YAKALAMALARI

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde, kara ulaşımının mümkün olmadığı bir alanda toplam 23 düzensiz göçmen yakalandı. Yetkililer, bu bölgedeki göçmenlerin varlığına dair bilgi aldıktan sonra, hemen gerekli önlemleri almak için harekete geçti.

GÜVENLİK EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Sahil Güvenlik Botu (KB-82), Sahil Güvenlik Dalış Timi (DEGAK-22) ve Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı’nın personeli, 16 düzensiz göçmeni ve aralarında 7 çocuk bulunan grubu bir arada yakaladı. Bu operasyon, bölgedeki düzensiz göçmenlerin tespit edip yakalanması için gerçekleştirildi.

Kırmızı Işıkta Dururken Şarampole İndi

Manavgat'ta kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpmamak için direksiyonu kıran sürücü şarampole indi, ancak kazada yaralanan olmadı. O anlar güvenlik kamerasına kaydedildi.
Aydın’da Araçlar Çarpıştı, 8 Yaralı!

Nazilli'de meydana gelen kafa kafaya çarpışma sonucunda 8 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, 3'ünün durumu kritik olarak belirlendi.

