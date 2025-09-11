Seydikemer’de 35 göçmen kurtarıldı

YUNANİSTAN GÜVENLİK UNSURLARINDAN GERİ İTME

Muğla’nın Seydikemer ilçesi açıklarında, Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına zorla itilen 35 düzensiz göçmen kurtarıldı. Bu göçmenler arasında 12 çocuk da bulunuyor.

SALVATAŞLARDAKİ DÜZENSİZ GÖÇMENLER

Seydikemer bölgesinde can salları içerisinde bulunan bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi alınarak, görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu, Yunan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 2 can salı içerisindeki toplam 23 göçmeni kurtardı. Operasyon sırasında bir göçmen kaçakçılığı şüphelisi de yakalandı.