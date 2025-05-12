Seydikemer’de Cinayet Davasında İkinci Duruşma

CİNAYET DAVASINDA İKİNCİ DURUŞMA GERÇEKLEŞTİ

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde kaybolduktan 56 gün sonra ailesinin katıldığı bir televizyon programındaki itirafı sonucunda öldürüldüğü belirlenen Şaban Ataş’ın (52) cinayetine dair davanın ikinci duruşması görüldü. Tanık olarak ifade veren Ataş’ın 17 yaşındaki oğlu H.K., babası kaybolduktan sonra şimdi ‘Tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan annesi Emine Karabulut (44) ve sevgilisi sanık Burhanettin Öztürk’ün (46) kendisine daha iyi davranmaya başladığını aktardı.

KAYIP BAŞVURUSU VE CANLI YAYINDAKİ İTİRAF

Seydikemer’de yaşayan 3 çocuk babası inşaat işçisi Şaban Ataş, 22 Mart tarihinde kayboldu. Ailesi, kendisine ulaşamayınca ertesi gün polise kayıp başvurusunda bulundu. Ancak güvenlik güçlerinin aramalarına rağmen Ataş’a ulaşmak mümkün olmadı. Şaban Ataş’ın eski eşi Emine Karabulut, çocuklarıyla birlikte katıldığı bir canlı yayında cinayet itirafında bulundu. Karabulut, “Kahvaltıda Burhanettin Öztürk, Şaban ve ben oturuyorduk. Aralarında kavga çıktı. Burhanettin, Şaban’ı iple boğdu. Ardından cesedi götürdü” açıklamasında bulundu. Bu itirafın hemen ardından Seydikemer İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bilgi verildi. Polis, Karabulut’un ifadesine dayanarak Sarıyer mevkisinde üzeri taşlarla örtülü erkek cesedini buldu ve cesedin kayıp olan Ataş’a ait olduğu belirlendi.

TUTUKLAMALAR VE İDDİANAME

İtiraf sonrasında İstanbul’da bulunan Emine Karabulut ile onun sevgilisi Burhanettin Öztürk, Karabulut’un oğlu Mert Ataş (23) ve D.K. (85) gözaltına alındı. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’ndeki işlemlerinin ardından beş şüpheli adliyeye sevk edildi. Emine Karabulut, Mert Ataş ve Burhanettin Öztürk tutuklanırken, D.K. ile M.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Fethiye Cumhuriyet Savcılığı, soruşturmanın ardından Burhanettin Öztürk, Emine Karabulut, Mert Ataş ve D.K. hakkında ‘Tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talep eden bir iddianame hazırladı. Ek olarak, Burhanettin Öztürk ile Emine Karabulut’un hırsızlık suçundan da toplamda 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.

DURUŞMADA YAPILAN İFADELER

Davanın ikinci duruşması, bugün Fethiye 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirildi. Duruşmaya, tutuklu sanıklar Burhanettin Öztürk, Mert Ataş ve Emine Karabulut SEGBİS aracılığıyla katıldı. Tutuklu sanıklardan Burhanettin Öztürk, mahkemedeki ifadesinde, “Yalan söylüyorlar. Ne yapacağımı bilemiyorum. Kendilerine baskı yaptığımı ifade ediyorlar. Evlerinin yakınında 30 metre ileride karakol var. İstedikleri zaman gidip şikayetçi olabilirlerdi. Kendilerini kurtarmak istiyorlar. Hastalıkta, sağlıkta yanlarında oldum. İyiliğimin karşılığı bu olmamalıydı. Beraatimi talep ediyorum,” dedi. H.K. ise Adli Görüşme Odası’nda mahkemeye katıldı ve Burhanettin Öztürk’ün babası kaybolduktan sonra onlara daha fazla ilgi göstermeye başladığını aktardı. Duruşmada, Emine Karabulut ilk ifadelerinde, 2010 yılında boşandığı Şaban Ataş ile aynı evde yaşadığını ve Burhanettin Öztürk ile 2006 yılından beri ilişkisi olduğunu belirtti. Mahkeme, Emine Karabulut, Mert Ataş ve Burhanettin Öztürk’ün tutukluluk halinin devamına, D.K.’nın ise adli kontrol şartının sürdürülmesine karar vererek duruşmayı erteledi.