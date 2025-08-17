Seydikemer’de Kaza Gerçekleşti. Yaralı Yok

MUĞLA’DA KAZA OLDU

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde, AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete’nin bulunduğu bir otomobil kaza yaptı. Üç aracın karıştığı bu kazada hiçbir yaralı bulunmuyor. Kaza, akşam saatlerinde Seydikemer-Fethiye kara yolu üzerinde gerçekleşti.

SEKİ YARIŞLA DÖNÜYORDU

AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete’nin yer aldığı 48 KM 953 plakalı otomobil, 34 GDB 730 plakalı ve 48 ANM 746 plakalı diğer iki otomobille çarpıştı. Olayın ardından trafik ekipleri, maddi hasar meydana gelen kaza ile ilgili inceleme başlattı.