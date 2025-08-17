Haberler

Seydikemer’de Kaza Gerçekleşti. Yaralı Yok

MUĞLA’DA KAZA OLDU

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde, AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete’nin bulunduğu bir otomobil kaza yaptı. Üç aracın karıştığı bu kazada hiçbir yaralı bulunmuyor. Kaza, akşam saatlerinde Seydikemer-Fethiye kara yolu üzerinde gerçekleşti.

SEKİ YARIŞLA DÖNÜYORDU

AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete’nin yer aldığı 48 KM 953 plakalı otomobil, 34 GDB 730 plakalı ve 48 ANM 746 plakalı diğer iki otomobille çarpıştı. Olayın ardından trafik ekipleri, maddi hasar meydana gelen kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Bjk, Eyüpspor’u 2-1 Yendi

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Eyüpspor'u 2-1 yenerek kritik bir zafer kazandı. Goller Tammy Abraham ve Rafa Silva'dan geldi.
Darende’de Motosiklet-Traktör Kazası Oldu

Darende'de meydana gelen kazada 17 yaşındaki A.G., traktör ile motosikletin çarpışması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

