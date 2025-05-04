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Seydikemer’de Öğrenciler Trafik Öğreniyor

ÖĞRENCİLER TRAFİK KURALLARINI ÖĞRENİYOR

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde, öğrenciler hem eğleniyor hem de trafik kurallarını öğreniyor. İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Trafik Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenliyor. Kıncılar Akbük Mahallesi Ortaokulu’nda öğrencilere, genel trafik işaretleri ve levhaları, güvenli sürüş kuralları, kask kullanımı ve bunun önemi, araçlarda emniyet kemeri kullanımı gibi konularda bilgilendirme yapıldı.

ETKİNLİKTE EĞLENEREK ÖĞRENİYORLAR

Ekipler, etkinlik sırasında üzerine trafik işaretleri bulunan pankartlar hazırladı. Öğrenciler, bu pankartlar üzerinde sek sek oynayarak öğrendiklerini pekiştirdi. Etkinlik sonunda öğrenciler bir araya gelerek “Trafik kurallarına uyalım sevdiklerimize kavuşalım.” şeklinde slogan attı. Bu tür etkinlikler, trafik bilincini artırarak güvenli bir toplum yaratmayı hedefliyor.

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