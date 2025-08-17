Haberler

Seydikemer’de Pehlivanlar Yarıştı

MUĞLA’DA BAŞPEHLİVANLIK UNVANI İSMAİL KOÇ’UN OLDU

Bu yıl 32’nci kez gerçekleştirilen Geleneksel Seki Yağlı Pehlivan Güreşleri’nde İsmail Koç, başpehlivanlık unvanını kazandı. Seydikemer ilçesinde düzenlenen bu etkinliğe, Aile ve Sosyal Politikalar eski Bakanı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Seydikemer Kaymakamı Yıldız Büyüker ve birçok vatandaş katıldı.

Etkinlikte, 65 başpehlivan ile birlikte toplamda yaklaşık bin pehlivan mücadele etti. Finalde, rakibi Orhan Okulu’yu mağlup eden İsmail Koç, 32’nci Seki Yağlı Güreşleri’nin başpehlivanı olmayı başardı. Bu yılki güreşler, katılanların ve izleyicilerin büyük ilgisini çekti.

