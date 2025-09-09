Haberler

Seydikemer’de Tilki Ayakkabıları Götürdü

AYAKKABILARI GÖTÜREN TİLKİ

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde, kapının önünde bulunan ayakkabıların bir tilki tarafından alındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, Gelişburnu Mahallesi’nde gerçekleşti.

KAÇIRILAN AYAKKABILARIN SIRRI

Sakinler, kapılarının önüne bıraktıkları ayakkabıların sürekli olarak kaybolduğundan şikayet etti. Bunun üzerine, güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi. İncelemeler sonucu, bir tilkinin kapı önlerindeki ayakkabıları alıp gittiği belirlendi. Görüntülerde, tilkinin evin önüne gelerek ayakkabılardan birini kapıp ayrıldığı anlar görüldü.

Bursa’da Motosiklet Alev Aldı

Bursa'da hareket halindeki bir motosiklet aniden tutuştu. Kırık ayağına rağmen çevredekiler yangına müdahale ederek alevleri söndürdü.
Fernando Muslera, Uğurcan Çakır’a Mesaj Yolladı

Fernando Muslera, Galatasaray'daki görevini devralan Uğurcan Çakır'a duygusal bir mesaj ileterek, "Kaleye sahip çık." şeklinde bir paylaşımda bulundu.

