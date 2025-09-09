Seydikemer’de Tilki Ayakkabıları Götürdü

AYAKKABILARI GÖTÜREN TİLKİ

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde, kapının önünde bulunan ayakkabıların bir tilki tarafından alındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, Gelişburnu Mahallesi’nde gerçekleşti.

KAÇIRILAN AYAKKABILARIN SIRRI

Sakinler, kapılarının önüne bıraktıkları ayakkabıların sürekli olarak kaybolduğundan şikayet etti. Bunun üzerine, güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi. İncelemeler sonucu, bir tilkinin kapı önlerindeki ayakkabıları alıp gittiği belirlendi. Görüntülerde, tilkinin evin önüne gelerek ayakkabılardan birini kapıp ayrıldığı anlar görüldü.