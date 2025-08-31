Seydikemer’de TIR ile otomobil çarpıştı

TRAJİK KAZA HABERİ

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde meydana gelen kazada, TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü Adem Yaman (37) hayatını kaybetti. Kaza, sabah saat 05.00 sıralarında Antalya-Fethiye kara yolunun Seydikemer ilçesi Karabel mevkisinde gerçekleşti.

KARA YOLUNDA KAZA

Adem Yaman, alüminyum doğrama işiyle uğraşıyordu ve kullandığı 48 JU 469 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 07 CAZ 419 plakalı TIR ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil ağır hasar aldı ve hurdaya döndü. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine hemen ekipler sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri, evli ve 2 çocuk babası olan Yaman’ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ayrıca, TIR şoförünün gözaltına alındığı ve kazaya dair bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.