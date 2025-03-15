Haberler

Seydikemer’de Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı

UYUŞTURUCU OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Muğla’nın Seydikemer ilçesindeki Ortaköy Mahallesinde, Ü.A. isimli şahsın evinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu madde aramasını gerçekleştiren ‘Misket’ isimli köpek de kullanıldı. Yapılan aramada, çeşitli uyuşturucu maddeler ve silahlarla ilgili her türlü malzeme ele geçirildi.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Aramada 2.450 gram skunk esrar, 80 kök kenevir bitkisi, 45 gram kenevir tohumu, hassas terazi, 35 parçadan oluşan iklimlendirme ve ışık sistemi, 2 değişik çaplarda ruhsatsız tabanca ve farklı çaplarda 83 adet fişek bulundu. Elde edilen bulgular doğrultusunda, jandarma ekipleri Ü.A.’yı gözaltına aldı.

TUTUKLAMA İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Yapılan işlemlerin ardından şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Bu operasyon, bölgedeki uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

İskilip’te Müdür ve Veli Arasında Kavga

Çorum'un İskilip ilçesinde bir okul müdürü ile yardımcısı tartıştı, kavga etti. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı; polis hızlıca müdahale ederek durumu kontrol altına aldı.
Haberler

VAR Uyarısıyla KIRMIZI Kart Çıktı

Trendyol Süper Lig'de Konyaspor ile Beşiktaş arasındaki karşılaşmada, VAR incelemesi sonrası Melih Bostan kırmızı kartla cezalandırıldı. İlk sarı kartı alan oyuncu, Gabriel Paulista'ya faul yapmıştı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.