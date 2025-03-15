Seydikemer’de Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı

UYUŞTURUCU OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Muğla’nın Seydikemer ilçesindeki Ortaköy Mahallesinde, Ü.A. isimli şahsın evinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu madde aramasını gerçekleştiren ‘Misket’ isimli köpek de kullanıldı. Yapılan aramada, çeşitli uyuşturucu maddeler ve silahlarla ilgili her türlü malzeme ele geçirildi.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Aramada 2.450 gram skunk esrar, 80 kök kenevir bitkisi, 45 gram kenevir tohumu, hassas terazi, 35 parçadan oluşan iklimlendirme ve ışık sistemi, 2 değişik çaplarda ruhsatsız tabanca ve farklı çaplarda 83 adet fişek bulundu. Elde edilen bulgular doğrultusunda, jandarma ekipleri Ü.A.’yı gözaltına aldı.

TUTUKLAMA İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Yapılan işlemlerin ardından şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Bu operasyon, bölgedeki uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.