Seydikemer’de Yangın Kontrol Altına Alındı

YANGININ BAŞLADIĞI YER VE NEDENİ

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde, yerleşim alanlarına yakın bir makilik alanda meydana gelen yangın, ormana sıçramasıyla büyük bir tehlike oluşturdu. Yangın, saat 15.00 sıralarında Seydikemer ilçesi Kabaağaç Mahallesi Dip mevkiinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı.

VATANDAŞLARIN İHBARI VE MÜDAHALE

Alevlerin hızla yayıldığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarın ardından, bölgeye intikal eden orman ve itfaiye ekipleri, yangının söndürülmesi için derhal çalışma başlattı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 38 arazöz, 12 su ikmal aracı ve 5 dozer, karadan yangına müdahale ederken, 7 helikopter ve 6 uçak da havadan yardım sağladı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI, SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yaklaşık 4 saatlik bir yoğun çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Şu an için bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmaların ardından, bölgenin güvenliği sağlanarak halkın bir an önce normale dönmesi hedefleniyor.