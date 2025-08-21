Seydikemer’de Yangın Kontrol Altında

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde makilik alanında meydana gelen ve ormana sıçrayan yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor. Alevlere müdahale etmek için 13 hava aracı kullanılıyor. Yangın, Seydikemer ilçesine bağlı Kabaağaç Mahallesi Dip mevkiinde saat 15.00 sularında patlak verdi. Edinilen bilgilere göre, yerleşim alanlarına yakın bir noktada henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler hızla geniş bir alana yayılarak ormanlık bölgeye sıçradı.

VATANDAŞLARDAN ACİL İHBAR

Yangını ilk fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre içinde olay yerine ulaşan ekipler, yangını söndürmek üzere hemen çalışmalara başladı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, karada 38 arazöz, 12 su ikmal aracı ve 5 dozer ile yangına müdahale etmekte. Ayrıca, havadan da 7 helikopter ve 6 uçakla destek sağlanıyor.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Bölgede söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor. Ekiplerin etkin mücadelesi, yangının kontrol altına alınmasını sağlamak için yoğun bir şekilde devam etmekte.