Seydikemer’deki Yangın Kontrol Altına Alınıyor

YANGININ SEBEPLERİ VE GÖRÜNÜMÜ

Muğla’nın Seydikemer ilçesine bağlı yerleşim yerlerine yakın bir makilik alanda meydana gelen yangın, kontrol altına almak için hem karadan hem de havadan yürütülen çalışmalarla sürüyor. Yangın, Saat 15.00 civarında Kabaağaç Mahallesi Dip mevkiinde başladı ve kısa bir sürede ormanlık alana sıçradı. Şu an itibarıyla 3,5 saat boyunca yangına müdahale ediliyor. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

MÜDAHALE ÇALIŞMALARI

Rüzgarın etkisiyle alevler hızla yayılırken, bölgeye gelen ekipler, alevlerin kontrol altına alınması amacıyla hemen çalışmalara başladı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 38 arazöz, 12 su ikmal aracı ve 5 dozer ile birlikte, havadan 7 helikopter ve 6 uçak yangına müdahaleye katılıyor. Ekipler, yangını söndürme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Alanya’da Otomobil Şarampole Devrildi

Alanya'da A.Y. idaresindeki otomobil, Küçükhasbahçe Mahallesi'nde şarampole devrildi. Olay yerine ekipler yönlendirildi, yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Elazığ’da Otomobil Motosiklet Çarpıştı, Yaralılar

Elazığ'da meydana gelen otomobil-motosiklet kazasında 2'si çocuk, toplam 4 kişi yaralandı. Ekipler acil müdahale için olay yerine intikal etti.

