Seydikemer Yangını Kontrol Altına Alındı

YANGININ ÇIKTIĞI BÖLGEDE HIZLI MÜDAHELE

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı, ancak yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı. Kabaağaç Mahallesi civarında, yerleşim yerleri yakınındaki ormanlık alanda meydana gelen yangın, rüzgarın etkisi ile hızlı bir şekilde yayıldı.

MÜDAHALE İÇİN GÖNDERİLEN EKİPLER

Yangın ihbarı üzerine, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 7 helikopter, 6 uçak, 38 arazöz, 12 su ikmal aracı, 5 dozer ve 100’ün üzerinde orman işçisi ile çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye yönlendirildi. Ekiplerin hem havadan hem de karadan gerçekleştirdiği müdahalelerle yangın, çevredeki yerleşim alanlarına ulaşmadan kontrol altına alındı.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı. Yangının tamamen söndürülmesi için titizlikle çalışmalar sürdürülüyor.