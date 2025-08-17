Haberler

Seydiler’de Saman Yüklü Kamyon Yandı

YANGIN SEBEPLERİ VE OLAY YERİ

Kastamonu’nun Seydiler ilçesinde, saman yüklü bir kamyonda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Meydana gelen olay sonucunda kamyon tamamen kullanılmaz hale geldi. Yangın, Seydiler ilçesinin Yolyaka Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, tarlada hareket halindeki kamyon, elektrik tellerine takılması sonucunda alev aldı.

VATANDAŞLARDAN ACİL İHBAR

Kısa sürede dumanları gören vatandaşlar, durumu derhal 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine, yangının çıktığı bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi. Olay yerine ulaşan ekipler, kamyonda başlayan ve tarlaya sıçrayan alevleri kontrol altına almayı başardı. Şu an itibarıyla ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangın nedeniyle kamyonun tamamen hasar gördüğü bildirildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Ümraniye’de Kadın Cinayeti Gerçekleşti

Ümraniye'de bir Özbekistan vatandaşı, sokakta satırla boğazından yaralanarak hayatını kaybetti. Olayın faili için güvenlik güçleri geniş bir operasyon düzenledi.
Haberler

İzmir Ödemiş’te Kaza 1 Yaralı

Ödemiş’te bir otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye sevk edildi. Kaza, Umurbey Mahallesi'nde meydana geldi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.