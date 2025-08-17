Seydiler’de Saman Yüklü Kamyon Yandı

YANGIN SEBEPLERİ VE OLAY YERİ

Kastamonu’nun Seydiler ilçesinde, saman yüklü bir kamyonda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Meydana gelen olay sonucunda kamyon tamamen kullanılmaz hale geldi. Yangın, Seydiler ilçesinin Yolyaka Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, tarlada hareket halindeki kamyon, elektrik tellerine takılması sonucunda alev aldı.

VATANDAŞLARDAN ACİL İHBAR

Kısa sürede dumanları gören vatandaşlar, durumu derhal 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine, yangının çıktığı bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi. Olay yerine ulaşan ekipler, kamyonda başlayan ve tarlaya sıçrayan alevleri kontrol altına almayı başardı. Şu an itibarıyla ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangın nedeniyle kamyonun tamamen hasar gördüğü bildirildi.