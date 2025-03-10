Seydişehir’de Akaryakıt İstasyonu Çalışanı Cinayet İşledi

OLAYIN BAŞLANGICI

Konya’nın Seydişehir ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda çalışan Serdar G. ile Cenap Aslan arasında dün bir tartışma yaşandı. Bugün akşam saatlerinde işten çıkan Serdar G., aracında Necati Kalaycıoğlu Caddesi üzerinde ilerlerken Cenap Aslan tarafından önü kesildi.

KAVGA ANI

Elinde beyzbol sopası ile araçtan inen Cenap Aslan ile aracından inen Serdar G. arasında bir kavga gerçekleşti. Aslan, sopa ile Serdar G.’ye saldırırken, Serdar G. aracına yöneldi ve eline bir tabanca aldı. Tabancayı gören Cenap Aslan, geri dönüp otomobiline binerek olay yerinden uzaklaşmak istedi.

SONUÇ VE GÖZALTINA ALMA

Serdar G., Cenap Aslan’ın aracına ateş ederken, kurşun Aslan’ın aracına isabet etti ve Aslan olay yerinde hayatını kaybetti. Olay sonrası ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri hızla yola çıktı. Zanlı Serdar G. gözaltına alındı ve olayla ilgili tahkikat başlatıldı.