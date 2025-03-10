Haberler

Seydişehir’de Akaryakıt İstasyonu Çalışanı Cinayet İşledi

OLAYIN BAŞLANGICI

Konya’nın Seydişehir ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda çalışan Serdar G. ile Cenap Aslan arasında dün bir tartışma yaşandı. Bugün akşam saatlerinde işten çıkan Serdar G., aracında Necati Kalaycıoğlu Caddesi üzerinde ilerlerken Cenap Aslan tarafından önü kesildi.

KAVGA ANI

Elinde beyzbol sopası ile araçtan inen Cenap Aslan ile aracından inen Serdar G. arasında bir kavga gerçekleşti. Aslan, sopa ile Serdar G.’ye saldırırken, Serdar G. aracına yöneldi ve eline bir tabanca aldı. Tabancayı gören Cenap Aslan, geri dönüp otomobiline binerek olay yerinden uzaklaşmak istedi.

SONUÇ VE GÖZALTINA ALMA

Serdar G., Cenap Aslan’ın aracına ateş ederken, kurşun Aslan’ın aracına isabet etti ve Aslan olay yerinde hayatını kaybetti. Olay sonrası ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri hızla yola çıktı. Zanlı Serdar G. gözaltına alındı ve olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Galatasaray Antalyaspor Maçı Muhtemel 11’ler Açıklandı Mı?

Trendyol Süper Lig'de 28. hafta, Galatasaray ve Antalyaspor maçının yanı sıra muhtemel kadroların belirlenmesiyle heyecan kazanıyor. Maç cuma günü oynanacak.
Haberler

Diş Dolgusu Orucu Bozar Mı?

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte, vatandaşlar oruçla ilgili soruları araştırıyor. Bu dönemde en çok merak edilen konulardan biri ise dolgu yaptırmanın orucu bozup bozmadığı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.