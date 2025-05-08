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Seydişehir’de Jandarma, Tarihi Eserler Ele Geçirdi

KONYA’DA TARİHİ ESER OPERASYONU

Konya’nın Seydişehir ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir operasyonda çok sayıda tarihi eser niteliğinde sikke ve obje ele geçirildi. Edinilen bilgilere göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Seydişehir’de 3 kişinin tarihi eser niteliğindeki nesneleri satmaya çalıştığı duyumu alındı ve ekipler harekete geçirdi.

GÖZALTINA ALINAN ŞAHISLAR

İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Seydişehir İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan araştırmalar sonucunda, bir şahsın evinde ve otomobilinde, diğerinin otomobilinde yapılan aramada; 475 adet sikke, 8 yüzük, 26 farklı obje, 200 bin TL nakit para, 1 dedektör, 1 el dedektörü, 1 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca ve 86 kurusıkı tabancalara ait fişek ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Şüpheli şahıslar, çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu operasyon, tarihi eser kaçakçılığına karşı yürütülen mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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