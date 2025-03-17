Seydişehir’de Kaza Sonrası Sürücü Kurtarıldı

KAZANIN MEYDANA GELİŞİ

Konya’nın Seydişehir ilçesinde bir aracın kontrolden çıkması sonucu meydana gelen kaza, öğle saatlerinde Seydişehir Bozkır yolu Ortakaraören Mahallesi yakınlarında gerçekleşti. Abidin C. yönetimindeki 42 AYT 794 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi nedeniyle yoldan çıkarak yol kenarındaki kanala devrildi.

YARALI SÜRÜCÜNÜN KURTARILMASI

Kaza sonrasında yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü, aracın altında sıkıştığı yerden vinç yardımı ile yaralı olarak kurtarıldı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili olarak tahkikat başlatıldı.