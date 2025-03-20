Seydişehir’de Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

TRAFFIC ACCIDENT IN SEYDISEHIR

Konya’nın Seydişehir ilçesinde, motosikletin kontrolsüz şerit değiştirmesi neticesinde bir trafik kazası yaşandı ve bu kazada bir kişi yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerası kayıtlarına saniye saniye yansıdı.

Olayın Detayları

Kaza, Seydişehir ilçesi Necati Kalaycıoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, G.S. yönetimindeki 42 AYV 081 plakalı SUV araç, seyir halinde olduğu sırada kontrolsüz bir şekilde şerit değiştiren yabancı uyruklu F.H.K. yönetimindeki plakasız motosikletle çarpıştı. Kaza ihbarı yapılmasının ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralının Durumu ve Soruşturma Süreci

Yaralı motosiklet sürücüsü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi edilmeye alındı. Kazanın ardından, yetkililer tarafından tahkikat başlatıldı.