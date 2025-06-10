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Seydişehir’de Olta Balıkçılığı Festivali Yapılacak

SEYDİŞEHİR ULUSLARARASI 3. OLTA BALIKÇILIĞI FESTİVALİ YAPILACAK

Konya’nın Seydişehir ilçesinde “Seydişehir Uluslararası 3. Olta Balıkçılığı Festivali” gerçekleşiyor. Seydişehir Belediyesi ve Seydişehir Amatör ve Sportif Olta Balıkçıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği (SOABDER) iş birliğiyle düzenlenecek bu etkinlik, 25-26-27 Temmuz tarihleri arasında Kuğulu Tabiat Parkında yapılacak.

FESTİVALİN KATKI SAĞLAYACAĞI VURGUSU

Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, olta balıkçılığıyla ilgilenen herkesi festivale davet ediyor ve bu etkinliğin Seydişehir ile Kuğulu Tabiat Parkının tanıtımına katkıda bulunacağına dikkat çekiyor. Festival boyunca yurtiçi ve yurtdışından gelen sporcular için çeşitli etkinliklerin düzenleneceği bildiriliyor.

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