Seydişehir’de Ot Yangını Çıktı

OT YAKMA İŞLEMİ YANILAŞILDI

Konya’nın Seydişehir ilçesinde bir kişinin evinin önündeki otları yakmak istemesi, istenmeyen bir duruma neden oldu. Kontrol dışına çıkan alevler, komşunun yan bahçesinde bulunan eve sıçramış oldu. Olay, Gevrekli Mahallesi Ömer Karabulut Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre Ö.A, evinin önündeki otları temizlemek amacıyla ateş yakmayı tercih etti.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Ani bir şekilde alevlerin parlaması, yan bahçede Yusuf Coşkun’a ait evi tehdit eder hale geldi. Bahçedeki kuru ağaçlar tutuşturdu ve yangın hızla büyüyerek 2 katlı eve yayıldı. Yangının büyümesi üzerine, olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri durumu hızlı bir şekilde kontrol altına alarak yangını söndürdü. Yangın sonrasında ev kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.