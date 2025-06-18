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Seydişehir’de Sağlık Bilgilendirme Yapıldı

VATANDAŞLARA BİLGİLENDİRME ÇALIŞMASI

Konya’nın Seydişehir ilçesinde vatandaşlar, sağlık ve sosyal hizmetlere erişim konularında bilgilendirildi. Seydişehir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ile Seydişehir İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen bu çalışmada, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) ile Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) ekipleri Bostandere Mahallesi’nde halkla bir araya geldi.

SOSYAL DESTEK İHTİYAÇLARI DEĞERLENDİRİLDİ

Çalışma sırasında vatandaşların sosyal destek ihtiyaçları değerlendirildi ve kanser taramaları ile erken teşhis hizmetleri hakkında kapsamlı bilgiler verildi. Bostandere Muhtarı Baki Bağlama, mahallelerinde böyle bir hizmetin gerçekleştirilmesinin kendileri için ne kadar değerli olduğunu belirterek, yetkililere teşekkür etti. Çalışmaya, Seydişehir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Muhammet Kiremitçi ile İlçe Sağlık Müdürü Mustafa Balcı da katılım gösterdi.

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