Seydişehir’de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Olayın Gelişimi

Konya’nın Seydişehir ilçesinde dün tartışan iki kişi, bugün cadde üzerinde karşılaştı ve kavga başladı. Bu olayda bir kişi silahla vurulurken, bir diğeri sopa darbesiyle yaralandı. Olay, akşam saatlerinde Ulukapı Mahallesi Necati Kalaycıoğlu Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, bir gün önce akaryakıt istasyonunda çalışan Serdar G. ile Cenap Aslan arasında bir tartışma yaşandı.

Karşılaşmanın İfadesi

Bugün işten çıkan Serdar G., caddede ilerlerken iddiaya göre Cenap Aslan otomobiliyle önünü kesti. Elinde bir beyzbol sopası bulunan Aslan, araçtan inerek Serdar G. ile karşı karşıya geldi. İkili arasında kavga başladığında, Aslan sopa ile Serdar G.’ye vurdu. Araçtan inen Serdar G., tabanca alma imkanı buldu. Tabancayı gören Cenap Aslan, geri dönerek otomobiline binmek istedi. O esnada Serdar G., aracına ateş etti. Yolculuk sırasında kurşun isabet eden Cenap Aslan, aracında hayatını kaybetti.

Olayın Sonuçları

İhbar üzeri olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda şüpheli durumdaki Serdar G., gözaltına alındı ve olayla ilgili tahkikat başlatıldı. Olayın daha fazla ayrıntısı için araştırmalar devam ediyor.