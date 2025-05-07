Seydişehir’de Spor Müsabakaları Düzenleniyor

SEYDİŞEHİR’DE BİLEK GÜREŞİ MÜSABAKALARI DÜZENLENİYOR

Konya’nın Seydişehir ilçesinde, Okul Sporları Yıldızlar Bilek Güreşi Grup Müsabakaları gerçekleştiriliyor. Atatürk Spor Salonu’nda yapılan bu etkinliğe, 15 ilden toplam 413 sporcu katılıyor.

İLÇE BAŞKANLARINDAN DESTEK MESAJLARI

Kaymakam Cevdet Bakkal, etkinlikte ilçenin sportif alanlarda birçok başarı elde ettiğini vurgulayarak, “Gençlerimizin sportif alanlarda aldıkları başarı bizleri mutlu ediyor. İlçemizin adının duyurulmasında önemli yeri olan sportif müsabakalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, sporcularımıza başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu da etkinliğe ev sahipliği yapmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek, “İlçemizin tanıtımı için önemli organizasyonlara ev sahipliği yapmaktayız. 15 ilden müsabakalara katılan sporcularımıza başarılar diliyorum. Gençlerimizin sportif çalışmalarına, imkanlarımız ölçüsünde destek vererek başarılarına katkı sağlıyoruz” ifadesini kullandı.

MÜSABAKALAR YARIN SONLANIYOR

Bu müsabakaların yarın sona ereceği bildiriliyor.