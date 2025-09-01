Haberler

Seydişehir’de Trafik Kazasında 4 Yaralı

DÖRT YARALI TRAFİK KAZASI

Konya’nın Seydişehir ilçesinde bir trafik kazası gerçekleşti ve toplamda 4 kişi yaralandı. A.P. yönetimindeki 10 KK 933 numaralı otomobil, Seydişehir-Konya kara yolu üzerinde bulunan Bölge Trafik İstasyon Amirliği önünde kırmızı ışıkta bekleyen A.Ö.S. kontrolündeki 06 ZSS 68 plakalı araca arkadan çarptı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sonucunda, her iki araçta bulunan M.P, Ş.P, Y.A.S. ve F.S. yaralanma durumu yaşadı. Yaralılar, hızlı bir şekilde ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine ulaştırıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

2025-2026 Adli Yılı Törenle Başladı

Muğla Cumhuriyet Meydanı'nda 2025-2026 adli yılı törenle başladı. Yetkililer, bağımsız yargının ve adaletin toplumsal yaşam için kritik rolüne dikkat çekti.
Haberler

Erol Mütercimler, Medya Ve Akademik Deneyim

Erol Mütercimler, akademik başarıları ve medya etkinliğiyle dikkat çeken bir isim. Uygun yaş ve köken bilgileri merak ediliyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.