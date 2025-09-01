Seydişehir’de Trafik Kazasında 4 Yaralı

DÖRT YARALI TRAFİK KAZASI

Konya’nın Seydişehir ilçesinde bir trafik kazası gerçekleşti ve toplamda 4 kişi yaralandı. A.P. yönetimindeki 10 KK 933 numaralı otomobil, Seydişehir-Konya kara yolu üzerinde bulunan Bölge Trafik İstasyon Amirliği önünde kırmızı ışıkta bekleyen A.Ö.S. kontrolündeki 06 ZSS 68 plakalı araca arkadan çarptı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sonucunda, her iki araçta bulunan M.P, Ş.P, Y.A.S. ve F.S. yaralanma durumu yaşadı. Yaralılar, hızlı bir şekilde ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine ulaştırıldı.