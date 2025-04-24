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Seydişehir’de Uyuşturucu Ticaretine Tutuklama

KONYA’DA UYUŞTURUCU TİCARETİYLE GÖZALTINA ALINDI

Konya’nın Seydişehir ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehirlerarası yolcu otobüsünde bir yolcunun üzerinde uyuşturucu bulunduğu bilgisi aldıktan sonra hızlı bir şekilde harekete geçti.

POLİS MÜDAHALESİYLE UYUŞTURUCUYLA YAKALANDI

Dinlenme tesisinde mola veren otobüsteki yolculardan Ö.K. üzerinde yapılan aramada, peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanan Ö.K.’nin uyuşturucu ticareti yapma suçlamasıyla yüz yüze geldiği öğrenildi.

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