Seydişehir’de Yakalanan Göçmenler Sınır Dışı Edildi

DÜZENSİZ GÖÇMENLERİN YAKALANMASI

Konya’nın Seydişehir ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, üç düzensiz göçmen yakalanarak sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresine teslim edildi. Bildirilenlere göre, Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri düzensiz göçmenlere karşı operasyonlarını kesintisiz sürdürüyor.

KAÇAK GİREN GÖÇMENLER YAKALANDI

Gerçekleştirilen operasyon kapsamında, Asayiş Büro Amirliği ekipleri ilçeye kaçak yollarla giriş yapan Mısırlı üç kişiyi tespit ederek gözaltına aldı. Yabancı uyruklu şahıslar, Seydişehir Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi ve ardından sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresine teslim edildi.

Yetkililer, ilçede gerçekleştirilen çalışmalarda birçok düzensiz göçmenin sınır dışı edildiğini ve bu çalışmaların huzurun sağlanması amacıyla aralıksız devam edeceğini ifade etti. Ülkeye kaçak giriş yapan göçmenlere yönelik mücadelenin süreceği vurgulandı.