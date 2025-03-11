Seydişehir’de Yolcu Otobüsü Yangını Çıktı

YOLCU OTOBÜSÜ ALEV ALEV YANDI

Konya’nın Seydişehir ilçesinde bir yolcu otobüsü yangın çıktı. Olay, gecenin ilerleyen saatlerinde Seydişehir Antalya Karayolu Bozkır yol ayrımı yakınında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Alanya’dan Seydişehir yönüne ilerleyen bir yolcu otobüsünde aniden yangın meydana geldi.

YANGININ ÇIKIŞ ANI VE MÜDAHALE

Yangını gören otobüs sürücüsü, aracı durdurarak yolcuları güvenli bir şekilde tahliye etti. Bu sırada otobüsten alevler yükselmeye başladı. İhbar üzerine yangın yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, otobüs tamamen kullanılmaz hale geldi.

YOLCULAR NAKLEDİLDİ

Yolcuların başka bir otobüsle güvenli bir şekilde nakledildiği öğrenildi. Yangınla ilgili olarak gerekli tahkikat başlatıldı.