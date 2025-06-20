Seydişehir Jandarma Operasyon Düzenledi

TELEFON DOLANDIRICILIĞI OPERASYONU

Telefonda kendilerini askeri, polisin ve savcının kimliğini kullanarak dolandırıcılık yapan çete, Seydişehir İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin gerçekleştirdiği operasyon ile 10 ilde yakalandı. “Bilişim sistemlerini banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” ve “Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” suçlamalarıyla gözaltına alınan 34 şüpheli, ilçe jandarma komutanlığına getirildi.

ŞÜPHELİLERİN DURUMU VE ADLİ SÜREÇ

İfadeleri tamamlanan 34 şüpheliden 4’ü ifadeleri sonrasında serbest bırakıldı, 30’u ise adliyeye sevk edildi. Mahkeme önünde ifadeleri alınan A.K, F.K., M.T, S.T., S.T., Y.E., Y.Y. ve Z.A tutuklanırken, 22 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.