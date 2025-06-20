Notice: _load_textdomain_just_in_time işlevi yanlış çağrıldı. Translation loading for the td-cloud-library domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Ayrıntılı bilgi almak için lütfen WordPress hata ayıklama bölümüne bakın. (Bu ileti 6.7.0 sürümünde eklendi.) in /home/too/public_html/haberaktuel.com/wp-includes/functions.php on line 6121
Seydişehir Jandarma Operasyon Düzenledi
Haberler

Seydişehir Jandarma Operasyon Düzenledi

TELEFON DOLANDIRICILIĞI OPERASYONU

Telefonda kendilerini askeri, polisin ve savcının kimliğini kullanarak dolandırıcılık yapan çete, Seydişehir İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin gerçekleştirdiği operasyon ile 10 ilde yakalandı. “Bilişim sistemlerini banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” ve “Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” suçlamalarıyla gözaltına alınan 34 şüpheli, ilçe jandarma komutanlığına getirildi.

ŞÜPHELİLERİN DURUMU VE ADLİ SÜREÇ

İfadeleri tamamlanan 34 şüpheliden 4’ü ifadeleri sonrasında serbest bırakıldı, 30’u ise adliyeye sevk edildi. Mahkeme önünde ifadeleri alınan A.K, F.K., M.T, S.T., S.T., Y.E., Y.Y. ve Z.A tutuklanırken, 22 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Kadın Yarışmacı, Kolay Soruda Elendi

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında, sunucu Oktay Kaynarca'nın sorusuna kadın yarışmacının verdiği yanıt izleyicileri şaşırttı. Cevap 4 olunca yarışmacı oyundan elendi.
Haberler

Feke’de Altınları İçin Vurulan Kadın Kaybetti

Adana'nın Feke ilçesinde ensesinden vurulmuş halde bulunan kadın, 151 günün ardından hayatını kaybetti. Cinayeti işleyen kişi, kadının altınlarını çaldıktan sonra Gaziantep'te yakalandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.