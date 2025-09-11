Haberler

Seydişehir Kaymakamı Kıyıcı Ziyaret Etti

GÜVENLİK VE ASAYİŞ HİZMETLERİNE ZİYARET

Seydişehir Kaymakamı Mustafa Hamit Kıyıcı, ilçenin asayiş ve güvenlik hizmetlerini sağlayan kurumları ziyaret etti. Kaymakam Kıyıcı, Cezaevi Karakol Komutanlığı, Cezaevi Müdürlüğü, Çavuş Karakol Komutanlığı ve Bölge Trafik İstasyon Amirliği’ni ziyaret ederek, bu kurumların faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

PERSONELLE BİR ARAYA GELDİ

Ziyaretleri sırasında personelle bir araya gelen Kıyıcı, emniyet ve güvenlik birimlerinin özverili çalışmalarından ötürü teşekkür etti. Asayişin sağlanması, trafik güvenliği ve cezaevi hizmetlerinin ilçenin huzuru açısından önemli bir rol oynadığını belirten Kıyıcı, vatandaşların güvenliği ve huzuru için tüm birimlerle iş birliği içinde çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti.

