Seyfi Baylar, Traktörde Vurularak Öldürüldü

Olayın Gelişimi

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde, 75 yaşındaki Seyfi Baylar kuzeni A.B. (52) ile gerçekleştirdiği tartışma sonrasında ağır bir saldırıya uğradı. Gözaltına alınan kuzenin, olayın ardından bindiği traktörle uzaklaşan Baylar’a tüfekle ateş açtığı öğrenildi. Baylar, vurulduktan sonra olay yerinde hayatını kaybetti. Olay, Narlıca Mahallesi’nde akşam saat 19.30’da meydana geldi.

Tartışmanın Ardından Gelen Trajik Olay

Seyfi Baylar, aralarında daha önce husumet bulunan amcasının oğlu A.B.’nin bağ evini ziyaret etti. Burada çıkan tartışmanın ardından Baylar, evine gitmek üzere traktörüne yöneldi. Bu esnada A.B., Baylar’a tüfekle saldırdı. Olayı duyan jandarma ve sağlık ekipleri, kısa sürede olay mahalline ulaştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Seyfi Baylar’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Daha sonra, savcılık tarafından yapılan incelemenin ardından Baylar’ın cesedi, ölü muayenesi için morga gönderildi.

Şüphelinin Yakalanması

Olayın hemen ardından A.B., gizlenmek için Narlıca Mahallesi’nde bir adrese sığındı. Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla A.B. yakalanarak gözaltına alındı. Gerçekleşen bu olayla ilgili hukuki süreç başlatıldı. Kırsal alanda ve aileler arasında yaşanan bu trajik olay, yerelde büyük bir üzüntü yarattı.