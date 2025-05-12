Seyfi ÇELİKKAYA, Yozgat İşitme Engelliler Şampiyonası Tamamlandı

ŞAMPİYONLAR YETİŞİYOR

HABER: Seyfi ÇELİKKAYA (YOZGAT) – İşitme Engelliler Kadınlar ve Erkekler Basketbol Türkiye Şampiyonası, Yozgat Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda gerçekleştirilen karşılaşmalarla sona erdi. Erkekler kategorisinde 7 takımın, kadınlar kategorisinde ise 3 takımın katıldığı turnuvada, Kocaeli erkeklerde şampiyon olurken, kadınlarda İstanbul temsilcisi kupayı kazandı. Üç gün boyunca Yozgat’ta süren bu etkinlikte, erkeklerde İstanbul SSK, Bafra İESK, Uşak İESK, Ankara Anadolu SSK, İstanbul Anadolu SSK, Denizli İESK, Kocaeli İESK takımları mücadele etti. Kocaeli İşitme Engelliler Spor Kulübü (İESK) rakiplerini yenerken, kadınlar kategorisinde İstanbul Sessizler SK, Denizli İESK ve Bursa Yıldırım temsilcileri yarıştı. Kupayı alarak sevinçlerini paylaşan takımlar, madalyalarını ve kupalarını törenle aldı.

YOZGAT’TA ÖZEL ANLAR YAŞANDI

Kupa töreninin ardından konuşan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, “İşitme engelliler basketbol turnuvasını tamamlamış olduk. Hem takımlarımızı hem gençlerimizi ilimizde ağırlamanın gururuyla, emek veren kıymetli başkanımıza ve arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Şampiyonlarımız da kutlu olsun. Aslında onlar hepimizin şampiyonları. Umarım yakında burada yer alan takımlardan bazıları olimpiyatlarda da mücadele edecek. Yozgat’tan kendilerine başarılar diliyorum, al bayrağımızı orada dalgalandıracaklar ve bizleri temsil edecekler. Diğer federasyonlarımızı da Yozgat’a davet ediyoruz, gelen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

OLİMPİYAT HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Dursun Gözel, Tokyo’da yapılacak olimpiyatlara hazırlık sürecinin devam ettiğini ve “Bugün itibarıyla Basketbol Türkiye Şampiyonası’nı da tamamlamış olduk. Bayan ve erkeklerde turnuvayı bitirdik. Bayanlar takımımız 15-26 Kasım tarihleri arasında ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek. Gelecekte, İstiklal Marşı’nı ülkemizde, devletimize ve bayrağımıza göklere çektirerek okutmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.