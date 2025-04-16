Seyfullah Çakır Aileye Destek Veriyor

Samsun İl Müftüsü Seyfullah Çakır, Roman vatandaşlara yönelik nikah, eğitim ve sosyal yardım faaliyetlerinin kentte aktif bir şekilde sürdüğünü ifade etti. Müftülük bu çalışmalarla, aile kuran çiftlere destek sunarak, Roman vatandaşların aile yaşamına katkıda bulunmayı hedefliyor. Çakır, aile birliğini koruma ve güçlendirme çabaları doğrultusunda düzenli olarak nikah işlemleri, dini rehberlik ve eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğünü belirtti.

ROMAN VATANDAŞLARA DESTEK PROJELERİ

İl Müftüsü Seyfullah Çakır, “Roman kardeşlerimizin toplumla bütünleşmesini sağlamak, aile kurumunu güçlendirmek ve genç çiftlere destek olmak amacıyla sahadayız” dedi. Resmi nikah yapılan çiftlere dini nikah merasimi ile manevi destek sağladıklarını aktaran Çakır, eğitim, rehberlik ve yardım faaliyetlerinin de devam ettiğini belirtti. Ayrıca, Samsun Valiliği ve Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile iş birliği içinde 2024 yılında 25, 2025 yılında ise 15 çift Roman vatandaşa resmi nikah kıyılacağı bilgisini verdi.

EĞİTİM VE SAĞLIK FAALİYETLERİ

Çakır, “Sınırsız Kardeşlik Projesi” kapsamında birçok faaliyetin yürütüldüğünü aktardı. Canik 200 Evler ve Yavuz Selim Mahallelerinde, öncelikle yetişkinler için ardından 4-6 yaş grubu Kur’an kursları açıldığını söyledi. Bu kurslarda ve belirlenen diğer mekanlarda, vaizler aracılığı ile “Yetişkin Eğitimleri ve Programlar” gerçekleştirildiğini vurguladı. İl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile iş birliği içinde gençler için etkinlik ve manevi destek programlarının planlandığını da ekledi.

Ramazan ayında, Canik başta olmak üzere, Çarşamba, Terme ve Bafra ilçelerinde iftar programları düzenlendiğini belirtti. 200 Evler Mahallesi Camii 4-6 yaş Kur’an Kursu’nda, minik çocuklarla birlikte Ramazan etkinlikleri gerçekleştirildi. Ailenin önemini anlatan Aile Okulu seminerleri yapıldığını ifade eden Çakır, Türkiye Diyanet Vakfı Samsun Şubesi aracılığıyla Ramazan’da bebek ve nişan bohçalarının hazırlandığını ve dağıtıldığını kaydetti.

VAAZ VE SEMİNER FAALİYETLERİ

Bayanlara yönelik vaaz programlarının 200 Evler ve Yavuz Selim Kuran Kursu ve Camisi’nde devam ettiğini aktaran Çakır, Sosyal Dayanışma Merkezi’nde rutin konferansların yapıldığını da söyledi. 200 Evler Mahallesi’nde “Anne destek projesi” kapsamında mahremiyet eğitimi seminerleri düzenlendiğini ifade eden Çakır, yeni evlenecek çiftlere Aile Okulu seminerleri verdiklerini ve hediyeler dağıttıklarını belirtti. Ayrıca, her yıl 8 Nisan Dünya Romanlar Günü etkinlikleri kapsamında toplu nikah töreninin düzenlendiğini de sözlerine ekledi.