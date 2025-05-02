Şeyh Şüceaddin Camisi Restorasyonu Devam Ediyor

RESTORASYON ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Edirne’de, günümüzde sadece minaresi ayakta kalan Şeyh Şüceaddin Camisi’nin yeniden inşasına yönelik çalışmalar hızlandırıyor. Vali Yunus Sezer’in talimatıyla çalışmalarına başlayan ekipler, Tunca Nehri yakınındaki yapının toprak altında kalmış bölümlerini gün yüzüne çıkartıyor. Caminin tamamlanmamış olan minaresini inşa etmek için iskele kuran ekipler, projelerini titizlikle sürdürüyor. Ayrıca, yapının diğer kalan bölümlerinin restore edilmesi için de gayretli çalışmalar devam ediyor.

VALİ SEZER İNCELEMELERDE BULUNDU

Vali Sezer, süregiden restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında detaylı bilgi alan Sezer, “Şeyh Şüceaddin adına yaptırılan eserin ihya edilip yaşatılacağını” belirtti. Ziyaretinde, Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç da Sezer’e eşlik etti.

TARİHİ ÖNEMİ

Şeyh Şüceaddin Camisi, Tunca Nehri seddi kenarında konumlanan yapıdır. 2. Murad’ın emriyle bir mescit ve zaviye olarak inşa edilmiş, daha sonrasında Kanuni Sultan Süleyman tarafından 1535 yılında camiye dönüştürülmüştür. Yapı, 1751 yılındaki depremde ciddi hasar görmüş olup, günümüze yalnızca yarım kalan minaresi ulaşabilmiştir. Caminin mihrap tarafındaki kerpiç duvar önünde, Şeyh Şüceaddin Karamani’nin türbesi de bulunmaktadır.