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Seyhan Baraj Gölü’nde ceset bulundu

ADANA’DA TEKNEDEN DÜŞEN GENÇ ADAMIN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Adana’da Seyhan Baraj Gölü’ne düşen bir çocuk babası olan genç adamın 5’inci günde cansız bedeni bulundu. Olay, 28 Mayıs’ta merkez Çukurova ilçesine bağlı Topalak mevkisinde gerçekleşti. İddialara göre, Emirhan Gürbüz (24), eşi Aysu ve 4 yakını ile birlikte tekneyle Seyhan Baraj Gölü’ne açıldı. Bir süre sonra, elektrik teknisyeni olan Gürbüz, tuvalet ihtiyacını gidermek için kayıkta bulunduğu sırada suya düştü ve kayboldu.

ACİL DURUM İLE POLİS SEVKİ

Suya düşüşün ardından teknedekiler hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak durumu bildirdi. Bu durum üzerine bölgeye Su Altı Grup Amirliği’ne bağlı dalgıç polisler yönlendirildi. Rüzgarlı hava nedeniyle teknedekiler kıyıya çıkarıldı. Emirhan Gürbüz, 5’inci günün sabahında, Sualtına Grup Amirliği’ne bağlı Kurbağa Adamlar tarafından 1,5 kilometre mesafede ve 23 metre derinlikte cansız olarak bulundu.

EŞİNİN SINIR KRİZİ VE CENAZE İŞLEMLERİ

Eşinden gelen acı haberle yıkılan Aysu Gürbüz, “Götürün beni ona” diyerek sinir krizi geçirip gözyaşı döktü. Gürbüz’ün cansız bedeni, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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