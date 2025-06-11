Seyhan Baraj Gölü’nde Hande Y. kurtarıldı

OLAYIN GERÇEĞİ

Adana’da yaşanan bir olayda, Seyhan Baraj Gölü’nü izleyen Hande Y., suya düşme tehlikesiyle karşılaştı. Merkez Sarıçam ilçesinde bulunan Topalak Mahallesi’nde meydana gelen bu olayda, Hande Y. Çatalan Köprüsü’nden aşağı bakarken başı döndü ve göle düştü.

KURTARILMA ANI

Suda çırpınan Hande Y., acil yardım çağrısında bulundu. Çevredeki insanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek yardım istedi. Bu ihbar üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, hemen olay yerine intikal etti. Ekipler, botla gölde arama yaparak kısa sürede Hande Y.’ye ulaştı.

SAĞLIK MÜDAHALESİ

Gölde sırtüstü yüzen Hande Y., botla karaya çıkarıldı. Karada, sağlık ekipleri hemen ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve ardından Hande Y., ambulansa alındı. Hızla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.