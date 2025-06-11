Seyhan Baraj Gölü’nde Kadın Kurtarıldı

Olayın Gerçekleştiği Yer

Adana’da Seyhan Baraj Gölü’nü seyrederken suya düşen Hande Y., deniz polisi tarafından kurtarılarak karaya çıkarıldı. Olay, Sarıçam ilçesine bağlı Topalak Mahallesi’nde yaşandı.

Olayın Gelişimi

İddialara göre, Hande Y., Çatalan Köprüsü’nden gölü izlerken başının dönmesi sonucunda göle düştü. Bir süre suyun içinde çırpınan Hande Y., çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Kadının durumda olduğunu gören vatandaşlar, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak durumu bildirdi.

Kurtarma Çalışmaları

Olay yerine hızlıca ulaşan Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gölde arama yaparak Hande Y.’yi kısa süre içinde buldu. Sırtüstü suyun üzerinde kalan kadını bota alarak karaya çıkardılar. Burada sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve ardından Hande Y., ambulansla hastaneye götürüldü.