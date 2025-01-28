Seyhan Belediyesi’nde İcra Takibi Başlatıldı

BELEDİYEYE İCRA TAKİBİ BAŞLATILDI

Adana’nın Seyhan Belediye Başkanlığı, 5 müteahhit firmaya yönelik ödenmeyen borçlar sebebiyle icra takibi ile karşı karşıya kaldı. İcra memurları, belediye binasına gelerek, makam odasında yer alan eşyalarla ilgili haciz işlemi gerçekleştirdi.

HAZIR YAZILAR GÖTÜRÜLDÜ

Cumhuriyet Halk Partisi’nden Oya Tekin’in başkanlık yaptığı Seyhan Belediyesi, önceki dönemden kalan borçları yüzünden zor bir durumla karşılaştı. İcra memurları, Başkan Tekin’in makam odasında bulunan koltuk, masa ve sandalye gibi eşyaları haczederek bir kamyonete yükledi. Bu konuda Tekin’in bir açıklama yapacağı öğrenildi.