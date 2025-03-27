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Seyhan’da 5 Kişilik Grubun Saldırısı

OLAYIN GEÇMİŞİ VE GÖRÜNTÜLERİ

Adana’nın Seyhan ilçesindeki Yeşilyurt Mahallesi’nde, bir otomobilden inen kar maskeli beş kişi, henüz kimliği belirlenemeyen bir erkeği tekme, yumruk ve sopalarla darbediyor. Olay anı, bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Darp esnasında kullanılan sopanın kırıldığı dikkat çekiyor.

POLİSİN ÇALIŞMALARI

Polis, darp olayından sonra geldikleri araca binerek bölgeden uzaklaşan beş kişinin yakalanması için çalışmalar başlattı. Olayla ilgili gelişmeler merakla bekleniyor.

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