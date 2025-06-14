Haberler

Seyhan’da Araç Mağazaya Girdi

OTOMOBİLİN MAĞAZAYA GİRMESİ

Adana’nın Seyhan ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu bir otomobil bir mağazanın içine daldı. Kazanın yaşandığı yer, Yeşilyurt Mahallesi Baraj Caddesi olarak belirlendi. Alınan bilgilere göre, 01 BFG 80 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucunda cadde üzerindeki ayakkabı mağazasına girdi.

KAZA SONRASI YARALANMA YOK

Otomobil, büyük bir gürültüyle mağazanın camlarını kırarak içeri girdi. Ancak, kadın sürücü kazayı yara almadan atlattı. Olayın ardından ihbar edilen polis ekipleri, hızlıca olay yerine ulaştı. Polis memurları, kazayla ilgili tutanak tutarken işyeri çalışanlarının yaşadığı panik dikkat çekti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Edirne’de Jandarma’nın 186. Yıl Kutlandı

Edirne'de Jandarma Teşkilatı'nın 186. yıl dönümü etkinlikleri coşkuyla kutlandı, renkli anlar yaşandı.
Haberler

İsrail’in İran’a Saldırıları Devam Ediyor

İsrail, Tahran'a yönelik yeni bir saldırıya geçti. İran Ordusu, ülkede 10 İsrail uçağının düşürüldüğünü açıkladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.