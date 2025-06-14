Seyhan’da Araç Mağazaya Girdi

OTOMOBİLİN MAĞAZAYA GİRMESİ

Adana’nın Seyhan ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu bir otomobil bir mağazanın içine daldı. Kazanın yaşandığı yer, Yeşilyurt Mahallesi Baraj Caddesi olarak belirlendi. Alınan bilgilere göre, 01 BFG 80 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucunda cadde üzerindeki ayakkabı mağazasına girdi.

KAZA SONRASI YARALANMA YOK

Otomobil, büyük bir gürültüyle mağazanın camlarını kırarak içeri girdi. Ancak, kadın sürücü kazayı yara almadan atlattı. Olayın ardından ihbar edilen polis ekipleri, hızlıca olay yerine ulaştı. Polis memurları, kazayla ilgili tutanak tutarken işyeri çalışanlarının yaşadığı panik dikkat çekti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.