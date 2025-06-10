Seyhan’da Bıçakla Öldürme Suçundan Cezalandırıldı

ADANA’DA KASTEN ÖLDÜRME DAVASI

Adana’nın Seyhan ilçesinde tartışma sonucu bir kişiyi bıçakla öldürdüğü iddiasıyla tutuklu bulunan sanığa “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezası verildi. 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleşen duruşmaya, tutuklu sanık S.E. (24), maktul Fesih Koyun’un annesi Gülü, babası Mehmet Tahir Koyun ve taraf avukatları katıldı.

SANIKTAN SAVUNMA

Sanık S.E., olay günü kız kardeşi M.E. ile arkadaşı K.B’nin evine gittiğini ifade etti. Olay öncesi G.T’nin boşanmasına rağmen K.B. ile yaşadığı tartışma sonucu bacağından yaralandığını belirtti. S.E., Fesih Koyun’un kendisine teşekkür ettikten sonra, G.T’nin koluna girerek içeri geçtiğini söyledi ve G.T’nin “Fesih’i içeri davet et kahve içsin” dediğini aktardı. S.E, “Ben de ‘kız kardeşim de burada yabancı bir kişiyi davet etmeyelim geç oldu’ dedim. Bu sırada maktul, ‘burası G.T’nin evi sana ne oluyor, sen kimsin’ dedi. Ben de ‘çek git buradan’ dedim. Maktul odun alarak bana saldırdı. Ben de bıçağımı çıkartıp rastgele salladım. Maktulü öldürme kastım yoktu” şeklinde konuştu.

AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU

Maktul Fesih Koyun’un ailesi sanıktan şikayetçi olduklarına vurgu yaparak cezalandırılmasını istedi. Cumhuriyet savcısı, sanığın kız kardeşinin G.T’nin evinde bulunması dolayısıyla maktul Fesih Koyun’un eve girmesine izin vermediğini, bunun üzerine kavga çıktığını belirtti. Savcı, bu kavgada S.E’nin, Fesih Koyun’u hayati öneme sahip göğüs bölgesinden bıçaklayarak öldürdüğünü ve müebbet hapis cezası talep etti.

MAHKEME KARARI

Mahkeme heyeti, “kasten öldürme” suçundan sanık S.E’yi müebbet hapse çarptırdı ve tutukluluğunun devamına karar verdi. Olay, Adana’nın Seyhan ilçesinde 16 Ağustos 2022’de meydana gelmişti ve S.E., tartışma sonrası Fesih Koyun’u bıçakladığı gerekçesiyle gözaltına alınıp, sevk edildiği adliyede tutuklanmıştı.